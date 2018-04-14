أوّل تعليق لترامب بعد الضربات على سوريا

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضربات التي نفذتها بلاده على سوريا معلنًا انتهاء المهمة.

وقال في تغريدة عبر تويتر: “الضربة على سوريا نفذت بإحكام وأشكر فرنسا وبريطانيا على حكمتهما وقوة جيشهما ولم نكن سنحصل على نتيجة أفضل… المهمة أنجزت”.

وتعرضت سوريا فجر اليوم السبت 14 نيسان إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأميركية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوالى 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

المصدر: ليبانون ديبايت