إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق هضبة الجولان

العدو الإسرائيلي يغلق المجال الجوي فوق هضبة الجولان المحتل حتى آواخر الشهر الحالي عقب العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الأمريكي على سوريا فجر اليوم السبت.

يأتي هذا الاجراء ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة من قبل إسرائيل تحسبا من أي ضربة إيرانية محتملة بعد القصف الإسرائيلي الأخير لمطار التيفور وسط سوريا وفي ضوء العدوان الثلاثي على سوريا فجر اليوم.

المسؤولين الإسرائيليين رحبو بالعدوان الثلاثي على سوريا، واعتبروه رادعا حقيقا لإيران وسوريا، ومن المخاوف بتحول سوريا إلى قاعدة أمامية عسكرية لإيران.

وطالب بعضهم بمواصلة الضغوط السياسية على دمشق لتغيير سياسة دمشق وسياسة إيران.