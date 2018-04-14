المشاهد الأولى من مركز البحوث في برزة بعد تعرضه لقصف التحالف الثلاثي

تعرض مركز البحوث الواقع في منطقة برزة بالعاصمة السورية دمشق، لضربة من قبل التحالف الثلاثي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية اليوم السبت 14 نيسان، وقد انتشر فيديو يصور حجم الأضرار التي لحقت بالمركز.

وجه التحالف الثلاثي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية و بمشاركة كل من بريطانيا و فرنسا ضربة جوية لأهداف و منشآت سورية.

ادعت فيها دول التحالف بأن هذه المنشآت والأهداف مسؤولة عن تصنيع أسلحة كيميائية.

وتعرض مركز البحوث في برزة الى هجوم من قبل دول التحالف.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” فإن الصواريخ التي استهدفت مركز البحوث في برزة أدت إلى تدمير مبنى يحتوي على مركز تعليم ومخابر علمية وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.