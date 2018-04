بالفيديو: مقاتلات “تورنادو” انطلقت من قبرص وضربت سوريا

أفادت قناة “ريك” القبرصية بأن أربع مقاتلات بريطانية من نوع “تورنادو” نفذت ضربات جوية على مواقع للحكومة السورية وقد إنطلقت من قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص.

وأضافت القناة أنّ المقاتلات البريطانية قامت بضرب منشآت بالقرب من مدينة حمص السورية.

وبحسب ما أوردته القناة بأنّ الطائرات إستهدفت مواقع يعتقد بأنها تستخدم لإنتاج أسلحة كيماوية بالقرب من مدينة حمص، و بأن الطائرات عادت الى القاعدة.

من جهتها، قالت قناة “سيغما” التلفزيونية انه في الوقت الذي تحدث فيه الرئيس الأميركي عن توجيه ضربة عسكرية لسوريا، ذكر شهود عيان في دمشق بأنهم سمعوا أصوات انفجارات ضخمة.

#Breaking: Fighter jets have just arrived in the past few minutes at RAF Akrotiri airbase in Cyprus, Ready to be deployed and to strike! #Syria @lookner pic.twitter.com/cK8uCQmyrs

— Sotiri Dimpinoudis Ⓥ (@sotiridi) April 12, 2018