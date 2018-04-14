سوريا اسقطت جزء كبير من الصواريخ.. هل استخدمت روسيا دفاعاتها الجوية أيضاً؟

نددت سوريا بـ”العدوان البربري الغاشم” على أراضيها بعد الضربات التي وجهتها واشنطن وباريس ولندن ضد مراكز ومقرات عسكرية فجر السبت، رداً على هجوم كيميائي مفترض في مدينة دوما اتُهمت دمشق بتنفيذه.

وأوردت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية “سانا”، ان “توقيت العدوان الذي يتزامن مع وصول بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى سوريا.. يهدف أساساً الى إعاقة عمل البعثة واستباق نتائجها والضغط عليها في محاولة لعدم فضح اكاذيبهم وفبركاتهم”.

وقال التلفزيون الحكومي السوري إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 13 صاروخا أطلقت في هجوم بقيادة الولايات المتحدة على البلاد، اليوم السبت.

وأضاف أن الصواريخ أسقطت في منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثلاثة مراكز للبحث العلمي أصيبت في الهجمات، اثنان في دمشق والثالث في منطقة حمص بالإضافة إلى قواعد عسكرية في دمشق، بحسب رويترز.

ولفت المرصد إلى ان كل القواعد والمنشآت التي أصيبت في الهجوم أخلتها الحكومة خلال الأيام السابقة.

واعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت ان روسيا لم تستخدم انظمتها الدفاعية الجوية في سوريا للتصدي للضربات الغربية على منشآت للنظام السوري.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن الوزارة ان “أنظمة الدفاع الجوية الروسية المتمركزة على الاراضي السورية لم تستخدم للتصدي للضربات الصاروخية”.