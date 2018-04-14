لماذا أكثرت ماي من الشرب خلال حديثها عن الضربة على سوريا؟

أشارت “روسيا اليوم”، إلى أنّ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ظهرت اليوم، السبت، في حالة من التوتّر الشديد، أثناء حديثها عن الضربة الغربية لسوريا التي عاونت فيها بلادها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.

وبحسب “روسيا اليوم”، فقد بدا التوتّر واضحاً على ماي، إذ أكثرت على منبرها من شرب الماء على جرعات متتالية للتخفيف من حدّة التوتّر الذي كان ينتابها، لاسيّما وأن الماء يعدّ أحد أفضل الخيارات لتخفيف التوتّر كما يقول الخبراء.

ويرجح المراقبون أن يكمن سبب توتر ماي في قرار خاطئ اتخذته حين وافقت على الهجوم على سوريا صباح اليوم، أو في الخوف من محاسبتها على هكذا قرارات، أو قلقها من تداعيات قرارها وإقحام بلادها في هذه المواجهة التي لم تأت بأكلها.

وبحسب علماء النفس، فإنّ جسم الإنسان يفقد لدى التوتر كمية كبيرة من السوائل، كما أن وتيرة خفقان القلب ترتفع لديه ويصبح التنفس أكثر صعوبة، ويحاول أن يكثر من شرب السوائل، الأمر الذي تجسّد في حالة رئيسة الوزراء البريطانية.