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مقاطع فيديو مرعبة للضربة الصاروخية على سوريا فجر اليوم

منذ 26 دقيقة
وكالات

تمّ التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الفيديوات وثّقت الضربات الغربية (الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا) في محيط #دمشق ووسط البلاد.

كما نشرت محطة “آي بي سي نيوز” مقطع فيديو آخر للضربات العسكرية في سوريا. ونشرت المحطة مقطعاً آخر لطائرات حربية تقلع من قاعدة للسلاح الجوي الملكي البريطاني في قبرص بعد إعلان الرئيس الأميركي بدء الضربة العسكرية على سوريا.

ونشر الاعلام الحربي المركزي مقاطع فيديو قال إنّها “لتصدي الدفاعات الجوية السورية للضربات الغربية في سماء دمشق ومحيطها”.