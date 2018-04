مقاطع فيديو مرعبة للضربة الصاروخية على سوريا فجر اليوم

تمّ التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الفيديوات وثّقت الضربات الغربية (الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا) في محيط #دمشق ووسط البلاد.

كما نشرت محطة “آي بي سي نيوز” مقطع فيديو آخر للضربات العسكرية في سوريا. ونشرت المحطة مقطعاً آخر لطائرات حربية تقلع من قاعدة للسلاح الجوي الملكي البريطاني في قبرص بعد إعلان الرئيس الأميركي بدء الضربة العسكرية على سوريا.

Fighter jets were seen taking off from a British Royal Air Force base in Cyprus ahead of Pres. Trump’s announcement that the U.S., France and Britain launched military strikes in Syria. https://t.co/shsg4IsQKr pic.twitter.com/d1wpxZ3wlB

— ABC News (@ABC) April 14, 2018