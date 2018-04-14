مقاطع فيديو مرعبة للضربة الصاروخية على سوريا فجر اليوم

تمّ التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الفيديوات وثّقت الضربات الغربية (الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا) في محيط #دمشق ووسط البلاد.

كما نشرت محطة “آي بي سي نيوز” مقطع فيديو آخر للضربات العسكرية في سوريا. ونشرت المحطة مقطعاً آخر لطائرات حربية تقلع من قاعدة للسلاح الجوي الملكي البريطاني في قبرص بعد إعلان الرئيس الأميركي بدء الضربة العسكرية على سوريا.

Fighter jets were seen taking off from a British Royal Air Force base in Cyprus ahead of Pres. Trump’s announcement that the U.S., France and Britain launched military strikes in Syria. https://t.co/shsg4IsQKr pic.twitter.com/d1wpxZ3wlB — ABC News (@ABC) April 14, 2018

Just received this video from a friend in Damascus. Says the missiles haven’t stopped. #SyriaStrike pic.twitter.com/61y9tOOP3y — Tiffany Salameh (@tiffanysalameh) April 14, 2018

ونشر الاعلام الحربي المركزي مقاطع فيديو قال إنّها “لتصدي الدفاعات الجوية السورية للضربات الغربية في سماء دمشق ومحيطها”.

الاعلام الحربي يوثق تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الأميركي – الفرنسي – البريطاني على سوريا في سماء دمشق ومحيطها.

رابط يوتيوب: https://t.co/SFgnyDICA9#الإعلام_الحربي_المركزي — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) April 14, 2018

بعدسة الإعلام الحربي

شاهد تصدي الدفاعات الأرضية السورية للعدوان الأميركي على دمشق.#الإعلام_الحربي_المركزي pic.twitter.com/bL9fedzenK — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) April 14, 2018