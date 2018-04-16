مدير “FBI” السابق : ترامب غير مؤهل أخلاقيا ليكون رئيسا لأميركا

اعتبر المدير السابق لوكالة الـ”FBI” ​جيمس كومي​ أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ “غير مؤهل أخلاقيا ليكون رئيسا للولايات المتحدة الأميركية”.

وفي مقابلة مع قناة “ABC”، قال كومي: “لا أصدق تلك القصص التي تقول أن ترامب قد يكون غير مؤهل عقليا أو أنه في مراحل مبكرة من الخرف، أعتقد انه غير مؤهل من الناحية الأخلاقية ليكون رئيسا”.

وكان ترامب، اعتبر في تصريح أمس أن “كومي مضلّل وهو أسوأ رئيس للـ”FBI” في التاريخ، حتّى الآن”، نافيا “ادعاء جيمس كومي بأنّه طلب منه أن يقدّم الولاء له”، بعد أن أشار كومي في كتابه، إلى أنّ ترامب يقود ​​الولايات المتحدة الأميركية​​ استناداً لغروره ولولاء الأشخاص له. وأوضح ترامب “أنّها مجرّد واحدة من أكاذيبه الكثيرة، إنّ مذكراته مزيّفة وتخدم مصالحه الشخصية”.