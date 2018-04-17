بعد استهداف مطار الشعيرات.. انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي بالجولان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، ليل يوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي منتشر بكثافة في منطقة هضبة الجولان المحتل.

ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن انتشار القوات الإسرائيلية جاء خشية من أي رد فعل إيراني.

وذكرت وسائل الإعلام السورية، منذ قليل، أن دفاعات القوات الجوية تصدت لصواريخ استهدفت مطار الشعيرات في ريف حمص ومطار الضمير بريف دمشق وأسقطتها.

فيما كشف مصدر ميداني لمراسل “سبوتنيك”، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لجميع الصواريخ المعادية وأسقطت ما يقارب الـ 9 صواريخ قبل وصولها للمطارات.

يُذكر أن سلاح الجو الأميركي كان قد استهدف في نيسان 2017 مطار الشعيرات بـ 59 صاروخ بذريعة استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي في منطقة خان شيخون انطلاقاً من هذا المطار.

وكانت الأراضي السورية قد تعرّضت لضربة ثلاثية (أميركية-فرنسية-بريطانية) منذ أيام، حيث تصدت الدفاعات السورية للهجمات ونجحت بإسقاط معظم الصواريخ الغربية.

(سبوتنيك)