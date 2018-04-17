دمشق تنفي وقوع عدوان جديد… “إنذار خاطئ”!

قال قائد في تحالف إقليمي موال للحكومة السورية لرويترز إنّ إنذارا خاطئا أدى إلى إطلاق صواريخ الدفاع الجوي السوري خلال الليل وإنه لم يقع هجوم جديد على سوريا.

وكان التلفزيون الرسمي السوري قد ذكر خلال الليل أن دفاعات مضادة للصواريخ أسقطت صواريخ أطلقت على قاعدة جوية في منطقة حمص.

وقال الإعلام الحربي أيضا إن صواريخ استهدفت قاعدة جوية قرب دمشق.

ونسب القائد الذي طلب عدم نشر اسمه الخلل إلى “هجوم إلكتروني مشترك إسرائيلي أميركي على منظومة الرادارات السورية”.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري تأكيده أنّ إنذارً خاطئاً باختراق الأجواء أدّى إلى إطلاق صافرات الدفاع الجوي وعدد من الصواريخ ولم يكن هناك أيّ اعتداء خارجي على سوريا”.