هكذا علق البنتاغون على الهجوم على مطار الشعيرات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الاثنين، بأن الولايات المتحدة لا تجري أي عمليات عسكرية بالقرب من قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا.

وقال متحدث باسم البنتاغون لـ”سبوتنيك”على خلفية معلومات عن ضربة صاروخية على هذه القاعدة: بأنه “لا توجد حاليا عمليات عسكرية أمريكية في المنطقة ولا يمكننا تقديم تفاصيل إضافية في الوقت الحالي”.

وكان مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا قد أفاد ان الدفاعات الجوية السورية أفشلت محاولة استهداف مطار الضمير الحربي بريف دمشق وأسقطت الصواريخ المعادية.

وأوضح الزميل حسين مرتضى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لجميع الصواريخ المعادية وأسقطت ما يقارب الـ 9 صواريخ قبل وصولها للمطارات.

يُذكر أن سلاح الجو الأمريكي كان قد استهدف في أبريل/ نيسان 2017 مطار الشعيرات بـ 59 صاروخ بذريعة مزاعم حول استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي في منطقة خان شيخون انطلاقاً من هذا المطار.

وكانت الأراضي السورية قد تعرّضت لعدوان ثلاثي (أمريكي-فرنسي-بريطاني) منذ أيام، حيث تصدت الدفاعات السورية للهجمات ونجحت بإسقاط معظم الصواريخ المعادية.