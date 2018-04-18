مصادر سورية: هجوم الشعيرات “إلكتروني” خدع الرادارات

قال قائد في تحالف إقليمي موال للنظام السوري لـ”رويترز” إن إنذارا خاطئا أدى إلى إطلاق صواريخ الدفاع الجوي السوري خلال الليل وإنه لم يقع هجوم جديد على سوريا.

وكان التلفزيون الرسمي السوري قد ذكر، الاثنين، أن دفاعات مضادة للصواريخ أسقطت صواريخ أطلقت على قاعدة جوية في منطقة حمص.

وقال الإعلام الحربي التابع لجماعة حزب الله اللبنانية أيضا إن صواريخ استهدفت قاعدة جوية قرب دمشق.

ونسب القائد الذي طلب عدم نشر اسمه الخلل إلى “هجوم إلكتروني مشترك إسرائيلي أميركي على منظومة الرادارات” السورية.

وأضاف أن خبراء روسا تعاملوا مع الأمر.

وكان التلفزيون السوري أعلن في وقت سابق عن ضربات صاروخية استهدفت مطار الشعيرات قرب شرق محافظة حمص، حيث أكبر القواعد التي تستخدمها العناصر الإيرانية، وحزب الله في سوريا.

ونفت الولايات المتحدة أي علاقة لها بالهجوم، مؤكدة أنه لا يوجد أي نشاط عسكري أميركي في تلك المنطقة في هذا الوقت.

وردا على سؤال بشأن الهجوم ذاته قال متحدث عسكري إسرائيلي “نحن لا نعلق على مثل تلك التقارير”.