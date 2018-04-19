حلم إيران بـ”أوتوتستراد بيروت” يتحقّق.. 3 دول اتفقت وهذه هي الكواليس!

بعدما تغلغلت في العراق وسوريا سياسيًا وعسكريًا، يبدو حلم طهران بفتح طريق يربطها بدمشق عبر بغداد وصولاً إلى مياه البحر المتوسط أقرب إلى الحقيقة، بحسب ما أفادت “سكاي نيوز”.

فقد كشفت مصادر سياسية عن توقيع حكومات إيران والعراق وسوريا مشروعًا لإقامة “أوتوستراد” يربط عواصم الدول الثلاث، بمسافة تصل إلى 1700 كيلومتر، ستنفذه شركة إيرانية على مدى عامين.

وينص الاتفاق على أن يتولّى حراسة الطريق السريع وسكك الحديد فيه، عناصر من الجيش والشرطة في كل من البلدان الثلاثة، فضلا عن إقامة مراكز أمنية على طول الطريق.

كما سيتم نقل البضائع عبر هذا الخط إلى موانئ البحر الأبيض، وقد يمتد الطريق نحو بيروت.

علاوة على ذلك، فمن المقرر حسب مسؤول إيراني أن تربط إيران شبكة السكك الحديد الإيرانية مع العراق عبر مدينة كرمنشاه.

وتخطو إيران بهذا الطريق خطوات أبعد، في تنفيذ مخططها التوسعي في المنطقة لتحقيق أجندتها الخاصة، بحسب “سكاي نيوز”.

فبعدما ساندت النظام السوري في حربه على مدى سنوات، يبدو أنه آن الأوان لقطف ثمار ما استثمرته طهران في الحرب السورية، وأهم ما تتطلع إليه الوصول للمياه الدافئة، وبقاء الطريق مفتوحا أمام مدّ مجموعاتها بالسلاح والمال.

(سكاي نيوز)