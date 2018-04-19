“كيم” يساوي زوجته بملانيا ترامب ويمنحها لقباً غريباً!

منح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون زوجته الشابة ري سول جو لقب “سيدة أولى”، في قرار يبدو غريباً حيث أن زوجة الرئيس عادة تحمل هذا اللقب بطريقة تلقائية.

ويرى المحللون أن اللقب يعتبر تقدمًا كبيرًا في وضعها الرسمي قبل قمتين مرتقبتين مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وترافق ري سول جو على الدوام زوجها في المناسبات الرسمية لكن أول ظهور علني لها بمفردها كان في نهاية الاسبوع الماضي خلال عرض لفرقة صينية لرقص الباليه.

وأشارت وسائل الاعلام الرسمية الى تلك المناسبة واصفة زوجة الزعيم الكوري الشمالي بانها “السيدة الأولى المحترمة” لتستخدم بذلك هذا التعبير للمرة الأولى منذ اكثر من 40 عاما مضيفة اليه الصفة التي تمنح عادة لقادة البلاد.

واعلنت النبأ المذيعة الكورية الشمالية الشهيرة ري شون هي التي عادة ما تزف الاعلانات المهمة الصادرة عن البلاد.

وارتدت زوجة الزعيم الكوري الشمالي ثوبا زهريا ورافقها مسؤولون كوريون شماليون آخرون عادة ما يظهرون مع الزعيم بينهم شقيقة كيم الصغرى يو جونغ.

وبحسب المحللين فان منحها هذا اللقب يندرج في اطار الجهود لاضفاء “صورة دولة عادية” على كوريا الشمالية فيما تستعد البلاد لقمة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جايان في 27 نيسان ولاحقا مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وبذلك يكون لقبها متطابقا مع لقبي كيم جونغ سوك زوجة الرئيس الكوري الجنوبي وميلانيا ترامب السيدة الاميركية الأولى.

(أ ف ب)