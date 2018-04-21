إطلاق نار قرب مقر بن سلمان.. والشرطة توضح

ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية أنّ “مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، تسمع فيها أصوات إطلاق نار. ويزعم ناشطو مواقع التواصل الإجتماعي أنّ إطلاق النار هو داخل أحد القصور الملكية الواقعة في حي الخزامي بالعاصمة السعودية الرياض”.

وقد نشر الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان، غانم الدوسري، مقاطع فيديو تظهر إطلاق النار قرب قصر قال إنّه “مقر إقامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”. وأكّد الدوسري، أنّه “علم من مصدر في الديوان الملكي، قيام الجهات المعنية بنقل العاهل السعودي إلى قاعدة جوية عسكرية لحمايته”.

من جهتها، قال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض إنّه “عند الساعة 19:50 من مساء اليوم السبت، لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامي بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكّم عن بعد من نوع درون من دون أن يكون مصرحاً بذلك، ما اقتضى قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص. وقد شرعت الجهات المختصه بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة”.