إيران تهدد بـ”أفعال غير متوقعة” إذا انسحبت أميركا من الاتفاق النووي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت، ان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مستعدة بردود فعل” متوقعة وغير متوقعة” إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وأضاف روحاني، في خطاب نقله التلفزيون الرسمي: “منظمة الطاقة الذرية لدينا مستعدة تماما… بتصرفات يتوقعونها وأخرى لايتوقعونها” في إشارة إلى قرار يحتمل أن يتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر المقبل بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بين إيران وست قوى عالمية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن “بوسع إيران إنتاج يورانيوم عالي التخصيب في أقل من يومين، إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي” الذي وقعته طهران مع قوى عالمية.

وأضاف المتحدث في تصريح تلفزيونية: “إذا انسحبت أميركا من الاتفاق، بوسع إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة في أقل من 48 ساعة”.