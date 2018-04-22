مجتهد نافيا رواية الدرون: هجوم من سيارات تحمل مدفع 50 ملم

علق المغرد السعودي “​مجتهد​” على ​إطلاق النار​ الذي حصل في حي الخزامي الّذي توجد به قصور ملكية في ​الرياض​، كاشفا في تغريدة له على “تويتر”، أن “المعلومات المتوفرة حتى الآن حول ​اطلاق نار​ في حي الخزامى الهجوم من سيارات تحمل مدفع 50 ملم والرد كان عشوائيا لم تتوفر تفاصيل حتى الآن عن هوية المهاجمين الذين اختفوا ولا الهدف من الهجوم ولا عن عدد الإصابات”، مؤكدا أن “حكاية الدرون أسطورة جرى تأليفها لدفع الحرج”.

وكانت وكالة الأنباء ​السعودية​ أعلنت أنّ “​الشرطة السعودية​ تعاملت مع ​طائرة​ لاسلكية ترفيهية من نوع “درون” كانت تحلّق فيي حي الخزامى في ​الرياض​”، مشيرةً إلى أنّ “الجهات المختصة شرعت بإجراء التحقيق حول ملابسات الواقعة”.

وقد أشار مصدر سعودي لوكالة “​رويترز​” إلى أنّ “الملك سلمان بن عبد العزيز لم يكن في القصر وقت وقوع الحادثة”.