بالفيديو: رعب في طائرة انكسرت نافذتها بين السحب

عاش ركاب طائرة هندية لحظات رعب، بعدما انكسر زجاج نافذة الطائرة، على ارتفاع 15 ألف قدم.

وبكى ركاب الطائرة (من طراز بوينغ 787 دريملاينر) التي كانت تقل 240 مسافراً، بينهم الطاقم، حينما انكسر الزجاج بفعل اضطراب جوي شديد. وقد وثق المسافرون الحادث في فيديو تنشره “العربية.نت”.

وكان الركاب في رحلة داخلية بين أمريستار ونيودلهي الخميس، لكن الطائرة هبطت بسلام في مطار أنديرا غاندي، بينما خضع 3 ركاب للعلاج.

وجاء الاضطراب قوياً لدرجة أن نظام الطيار الآلي توقف ما أجبر الطيارين على التحكم اليدوي.

وتوفي راكب على متن رحلة لـ”ساوث وست إيرلاينز” بعد أن هبطت طائرة تابعة للشركة اضطرارياً في مطار فيلادلفيا الدولي أثناء توجهها إلى دالاس بسبب انفجار أحد محركاتها.