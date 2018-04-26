البنتاغون: قوات خصومنا في سوريا تستخدم وسائل الحرب الإلكترونية بكثافة ضدنا!

اشتكى قائد عسكري أمريكي رفيع من أن قوات خصوم بلاده في سوريا تستخدم بكثافة وسائط الحرب الإلكترونية ضد طائرات “AC-130” التي تساند وحدات القوات البرية.

قناة تلفزيون Fox News أوضحت أن هذا الموقف جاء على لسان الجنرال ريموند توماس رئيس قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي خلال ندوة أقيمت في فلوريدا، لافتة إلى أن القائد العسكري الأمريكي ربما يقصد بحديثه عن قوات الخصوم، القوات الروسية المتمركزة في هذا البلد أو الحليفة لها.

وقال الجنرال ريموند توماس في هذا الصدد: “نحن نتواجد في الوقت الحالي في سوريا في أكثر بيئات الحرب الإلكترونية عدوانية من قبل خصومنا”، مضيفا بلهجة ممتعضة “أنهم يختبرون قوة تحملنا يوميا، يسكتون اتصالاتنا ويعطلون طائراتنا AC-130 وهلم جرا”.

ووفق صحيفة Military Times فقد طلب من الكونغرس تخصيص 13.6 مليار دولار لتغطية أنشطة قيادة العمليات الخاصة في القوات المسلحة الأمريكية، وهو أكبر مبلغ في تاريخ القوات الأمريكية الخاصة، فيما بلغت في السنة المالية 2017 ميزانية هذه القوات 11.8 مليار دولار.

ويخضع لإمرة الجنرال ريموند توماس 70 ألفا من أفراد القوات الخاصة، بما في ذلك ما يعرف بـ”جيش القبعات الخضراء” وقوات “دلتا”، و كذلك الوحدات الخاصة البحرية.

مقر قيادة القوات الخاصة يوجد في قاعدة “ماكديل” الجوية بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، وكانت هذه القوات تشكلت في أبريل عام 1987.

المصدر: تاس