التشيك تعلن نقل سفارتها إلى القدس المحتلة وليبرمان يحتفي

أعلن الرئيس التشيكي نية بلاده نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة قبيل شهر من نية الولايات المتحدة القيام بنفس الخطوة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان أعلن أنه خلال الشهر القادم ستفتتح تشيكيا قنصلية “شرف” لها في القدس المحتلة، وسيجري تعيين “دان فروبر” قنصلا فيها.

وقال الرئيس التشيكي إنه اقترح نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس قبل أربع سنوات، وأن بلاده لم تنتظر الولايات المتحدة لنقل سفارتها إلى القدس.

وفي أول رد فعل إسرائيلي على الخطوة؛ احتفى وزير الحرب أفيغدور ليبرمان بالقرار التشيكي وقال في تغريدة له عبر تويتر؛ إن الخطوة القيادية لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب تبشر بتغيير في مواقف دول العالم نحو القدس، وأضاف زاعما: “القدس هي عاصمتنا الخالدة والمحبوبة، سنواصل تعزيزها وبناءها”.