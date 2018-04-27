حرب كبيرة في الشرق الأوسط على الأبواب.. تحرّشات في سوريا تنذر بأمور خطيرة!

يرى خبير عسكري روسي أن الغرب يريد افتعال حادث استفزازي خطير في سوريا.

وفي ظن العقيد المتقاعد ألكسندر جيلين، وهو خبير عسكري روسي معروف، فإن محاولة الاعتداء على قاعدة حميميم العسكرية السورية التي تتواجد فيها طائرات عسكرية روسية اندرجت في إطار التحضير لحادث استفزازي يمهّد لإشعال حرب كبيرة في الشرق الأوسط.

وحاولت طائرات مسيرة بدون طيار، كما أشارت إلى ذلك وزارة الدفاع الروسية، أن تتسلل إلى أجواء قاعدة حميميم في 24 نيسان. وتصدت لها وسائط الدفاع الجوي الموجودة في القاعدة وأسقطتها.

واعتبر الخبير في حديث لـ”سبوتنيك” أن هذا الحادث أتى في إطار التحضير لحادث استفزازي كبير.

وقال: “يتبين مِن تحليل ما يفعله مَن لهم نفوذ وتأثير في تنظيم “داعش” وما يسمى بالمعارضة المعتدلة أنهم يعملون على التحضير لحادث استفزازي كبير قد يهدف، مثلا، إلى افتعال مواجهة قتالية مباشرة بين القوات الإيرانية والإسرائيلية لكي تندلع حرب كبيرة في الشرق الأوسط”.

وأشار الخبير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ترى لها مصلحة في إشعال حرب كبيرة في الشرق الأوسط من أجل تحقيق أهدافها الجيوسياسية.

(سبوتنيك)