قمة تاريخية بين الكوريتين.. كيم يعبر الحدود إلى جارته الجنوبية للمرة الأولى

حبس العالم أنفاسه أمس الخميس، وهو يتابع اللقاء التاريخي الذي وحد بث القنوات الفضائية العالمية، بين الزعيمين الكوريين.

واستقبل الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وتبادل الاثنان الابتسامات وتصافحا في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين في أول قمة للكوريتين منذ أكثر من عقد.

واستقبل مون كيم عند خط ترسيم الحدود العسكرية ليصبح كيم بذلك أول زعيم لكوريا الشمالية تطأ قدماه الجنوب منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

وفي لفتة عفوية، دعا كيم الرئيس الكوري الجنوبي لعبور الخط إلى الشمال لفترة وجيزة قبل أن يعود الاثنان مرة أخرى إلى الجانب الكوري الجنوبي من الحدود.

وحصل كيم ومون على باقتي ورود من صبي وفتاة من كوريا الجنوبية.

وسار الزعيمان على سجادة حمراء وكان في انتظارهما حرس الشرف الكوري الجنوبي في الزي التقليدي فيما عزفت موسيقى تقليدية.

وتوقف كيم للتوقيع في دفتر الزوار ببيت السلام في كوريا الجنوبية قبل أن يبدأ جلسة خاصة مع مون.

وكتب كيم باللغة الكورية في الدفتر “تاريخ جديد يبدأ الآن. عهد من السلام” ثم ترك توقيعه والتاريخ.

وقال كيم قبل أن يبدأ هو ومون وكبار مساعديهما المحادثات “إننا اليوم عند خط بداية حيث يسطر تاريخ جديد من السلام والرخاء والعلاقات بين الكوريتين”.

وأضاف: “اليوم وبدلا من التوصل إلى نتائج لن نتمكن من تنفيذها مثلما حدث في الماضي فإننا يجب أن نحقق نتائج جيدة من خلال الحديث بصراحة بشأن القضايا الحالية والقضايا ذات الأهمية”.

كما أبدى كيم استعداده لزيارة سيول “بأي وقت” في حال تمت دعوته.

وأوضح متحدث باسم مون أنّ الأخير قال لكيم إنه يمكن أن “يريه أشياء أفضل بكثير” إذا “جاء إلى البيت الأزرق”. فأجاب كيم “حقا؟”، مضيفا: “سآتي إلى البيت الأزرق في أي وقت إذا دعوتموني”.

من جهته، قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن لنظيره الكوري الشمالي إنه يأمل في التوصل إلى “اتفاق جريء”، وذلك في بداية القمة بينهما.

وأضاف مون “آمل أن نُجري محادثات صريحة وأن نتوصل إلى اتفاق جريء، من أجل أن نُقدّم للشعب الكوري برمته وللناس الذين يريدون السلام هدية كبيرة”.

ولهذه القمة بين الكوريتين أهمية خاصة لأسباب كثيرة مثل انعقادها في المنطقة منزوعة السلاح وهي قطعة أرض مساحتها 260 كيلومترا نصت الهدنة بين البلدين عام 1953 على أنها ستكون منطقة عازلة بين الجنوب والشمال.