إعلام: إسرائيل قصفت سوريا بأول قنبلة نووية تكتيكية

ذكر موقع “يورنيوز واير” أن إسرائيل أسقطت قنبلة نووية تكتيكية على سوريا.

وأشار الموقع في تقرير له، اليوم الاثنين، إلى أن طائرة إسرائيلية أسقطت في سوريا أول قنبلة نووية في أول نزاع مسلح منذ أن ألقت الولايات المتحدة قنابل ذرية على هيروشيما وناغازاكي باليابان عام 1945.

وزعم الموقع أن “الانفجار النووي” الذي استهدف مستودعا للذخيرة في مدينة حماة بسوريا،في ساعة متأخرة من ليل أمس، كان شديدا جدا حيث تسبب في حدوث زلزال بلغت قوته 2.6 درجة على مقياس ريختر.

لى ذلك، أعلن الجيش السوري عن وقوع عدة انفجارات وأن صواريخ استهدفت قواعد عسكرية في ريفي حلب وحماة، فيما قال مصدر أمني سوري لـ”سبوتنيك”، إن استهداف مستودعي ذخيرة في ريفي حماة وحلب ناتج على الأغلب من ضربات جوية.

وأوضح المصدر الأمني أن استهداف مستودعي ذخيرة في ريفي حماة وحلب ناتج على الأغلب من ضربات جوية. وأضاف أن استهداف مستودع للذخيرة تابع للواء 47 للجيش السوري في ريف حماه نتج عنه انفجارات قوية وحريق هائل، مشيرا إلى أن مستودع الذخيرة المستهدف بريف حلب الشرقي يقع بين مطار النيرب والمالكية ولا صحة للأنباء المتداولة عن استهداف مطار حلب.

بدوره أشار “يورنيوز واير” إلى التقارير الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه يعقدان اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء في قاعدة القيرية العسكرية في تل أبيب بعد الهجوم الإسرائيلي المزعوم على مستودع الصواريخ الإيرانية في سوريا.

وتحدث الموقع عن أن الأنباء الواردة من سوريا تثير مخاوف متجددة في المنطقة من أن “برميل البارود السوري” يمكن أن ينفجر وينتشر في البلدان المجاورة، ويجتاح المنطقة في حرب عالمية تشمل جميع القوى العالمية الكبرى.