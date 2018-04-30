المنطقة على “فوهة بركان”… وكلمة مهمة مرتقبة لنتانياهو‍!

سيُعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عبر التلفزيون مساء اليوم الاثنين، ما وصفه مكتبه “بتطور كبير فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران”. ولم يذكر مكتب نتانياهو المزيد من التفاصيل.

وأعلن مكتب نتانياهو، أن الأخير سيُقدم تصريحاً متلفزاً، مؤكداً أنه سيُمثّل “تطوراً مهماً في شأن الاتفاق النووي مع ايران”. ووفق وكالة “رويترز”، فقد أوضح المكتب أن خطاب نتانياهو سيكون في تمام الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية الى ان خطاب نتانياهو سيكشف معلومات استخباراتية مهمة عن إيران “وقد تم إطلاع الإدارة الأميركية عليها”. وذكرت صحيفة “هآرتس”، أن نتانياهو سيعرض وثائق تظهر كيف خدعت إيران العالم في شأن برنامجها النووي.

تُجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق اليوم، أن الرئيس دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع نتانياهو، بحثا فيها “المسألة الإيرانية”.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب ونتانياهو بحثا “أنشطة إيران وزعزعتها للاستقرار في الشرق الأوسط”. وجاءت المكالمة بعد لقاء جمع نتانياهو مع وزير الخارجية الأميركية الجديد مايك بومبيو مساء الأحد في إسرائيل، ضمن جولة إقليمية يقوم بها الأخير في الشرق الأوسط.

الى ذلك، عقد المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية، جلسة طارئة بعد ظهر اليوم، بعد ساعات من قصف صاروخي على مواقع عسكرية في ريفي حماة وحلب السوريتين. ولم تُدل إسرائيل بأي تعليق عن الغارات، التي حمّل عدد من وسائل الإعلام السورية مسؤوليتها للدولة العبرية.

وقال وزير الاستخبارت يسرائيل كاتس لإذاعة الجيش اليوم، إنه “ليس على دراية بالهجمات الأخيرة”، لكنه أضاف أن “كل العنف وعدم الاستقرار في سوريا، هو نتيجة لمحاولات إيران إنشاء وجود عسكري لها هناك. إسرائيل لن تسمح بفتح جبهة شمالية في سوريا”.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان”، بأن جولة المجلس الوزاري الأمني في قيادة الجبهة الداخلية، والتي كانت مقررة ليوم الثلاثاء، تم إلغاؤها.

بدوره، قال رئيس الاستخبارات السابق في الجيش الإسرائيلي اللواء عاموس يادلين، لراديو الجيش: “علينا التحقق فيما إذا كان الهجوم جاء رداً على عمليات نقل الأسلحة إلى “حزب الله” أو البنية التحتية الإيرانية التي يجري بناؤها في سوريا أو ما إذا كانت هناك معلومات استخباراتية حول رد طهران المحتمل وتم اتخاذ قرار لإحباطها”.

وذكر أنه في حال التأكد من وقوع خسائر كبيرة في صفوف الإيرانيين، فإن ذلك سيستدعي رداً إيرانياً، ما يعني أن شهر ايار “سيكون متقلب للغاية”.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، قد عاد قبل قليل من الولايات المتحدة، وسيجري مشاورات مع الأجهزة المعنية.

وكشفت مصادر للناشطين السوريين، ان الضربات على سوريا استهدفت عدداً من المواقع، منها مقر اللواء 47 في حماة، ومنطقة مطار النيرب في حلب، وأسقطت عشرات القتلى والجرحى بين العناصر الإيرانية ووحدات الجيش السوري المتواجدة في تلك المواقع.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن “مصدر مطلع” في طهران، نفيه ما تم تداوله من أنباء عن تعرض قاعدة عسكرية إيرانية في سوريا لهجوم صاروخي ومقتل مستشارين عسكريين إيرانيين.