ظريف قبل تصريحات نتنياهو: يريد مجددا تكرار عادته بالكذب

تفاعل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مع إعلان مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تصريح متلفز سيدلي به نتنياهو مساء اليوم بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وكتب ظريف على تويتر: “الصبي الذي لم يتمكن من تقمص شخصية الراعي الكذاب، يريد مجددا تكرار عادته بالكذب.. لم يعتبر من فضيحة الرسوم الكرتونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.. يمكن خداع بعض الناس فقط بشكل متكرر”.

تعليق ظريف على تويتر، أعقب إعلان مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو سيقدم خطابا متلفزا مساء اليوم الاثنين، مؤكدا أنه سيمثل “تطورا مهما بشأن الاتفاق النووي مع إيران”، عند الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

وأشار موقع صحيفة “jerusalemonline”، إلى أن نتنياهو سيكشف عن معلومات استخباراتية جديدة حول برنامج إيران النووي، موضحا أنه لا علاقة لذلك بهجوم الليلة الماضية على سوريا والذي نسب إلى إسرائيل.

ونقل الموقع عن “Hadashot news” قوله إن المعلومات الاستخباراتية تستند على عشرات الآلاف من الوثائق التي تظهر أن إيران كانت تكذب على العالم بشأن برنامجها النووي.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية بأن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شيبات، سيتحدث مع نظرائه البريطانيين والألمان والفرنسيين قبل الخطاب لاطلاعهم على “المعلومات الهامة” التي سيعلن عنها نتنياهو.