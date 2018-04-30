معاريف: الكنيست يخول لنتنياهو وليبرمان حصرا إعلان الحرب

أفادت صحيفة “معاريف” العبرية، بمصادقة الكنيست على تعديل قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الدفاع بشن الحرب دون الرجوع إلى أحد، في “ظل ظروف استثنائية”.

ووفقا للصحيفة، فقد وافقت جلسة للكنيست بأغلبية 62 مؤيدا مقابل 41 معارضا على تعديل القانون الأساسي للحكومة.

وينص مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة، على أنه يمكن لمجلس الوزراء أن يقرر بنفسه الشروع في عملية عسكرية تؤدي إلى الحرب، ولكن في الظروف الاستثنائية، يمكن لوزير الدفاع ورئيس الوزراء، أن يتخذا مثل هذا القرار دون الرجوع لأحد.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع نظيره النيجيري محمد بخاريترامب: سأتخذ قرارا بخصوص الاتفاق النووي مع إيران قبل 12 مايو

ويأتي هذا القانون متزامنا مع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول “الاتفاق النووي مع إيران”، وإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن واشنطن لم تعد تقبله.