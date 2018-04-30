نتنياهو: إيران تمتلك مشروعًا سريًّا لتصنيع أسلحة نووية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل حصلت على آلاف المستندات والوثائق التي تجرم برنامج إيران لتصنيع أسلحة نووية، كاشفًا أنّ “تل أبيب تمتلك نسخا طبق الأصل من الأرشيف النووي الإيراني وتحتفظ به في خزائن ضخمة”.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي إن “طهران لديها المواد الكاملة لتصنيع السلاح النووي”، مؤكدا أن “إيران نقلت برنامج الأسلحة النووية مؤخرا إلى موقع سري قرب طهران”.

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية أن “إيران تمتلك مشروعا سريا لتصميم وإنتاج واختبار رؤوس حربية”، موضحًا أن “إيران تطور صواريخها الباليستية التي باتت تهدد العديد من عواصم العالم بمدى يصل إلى 1300 كيلومتر”.

وأشار إلى أن الملفات المتوافرة لدى إسرائيل تثبت أن طهران تكذب على العالم عندما نفت أنها تمتلك أسلحة نووية.

وشدد على أن “إسرائيل لديها حوالي 100 ألف وثيقة عن البرنامج النووي الإيراني”، مشيرا إلى أن “طهران كذبت على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتها”.

وذكر نتنياهو أن الاتفاق النووي الإيراني بُني على أكاذيب، معربا عن ثقته في أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيلغي هذا الاتفاق، مؤكدًا أن “الاتفاق النووي الإيراني يمنح طهران طريقا مباشرا لترسانة نووية”.