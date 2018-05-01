ايران تهدد اسرائيل: ردّنا سيكون مباغتاً ومؤلماً

حذر وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، إسرائيل من التمادي في ممارساتهم الخطرة، مؤكدا أن رد إيران سيكون مباغتا ومؤلما.

وأشار العميد حاتمي إلى أن “المسرحية الدعائية” لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو “هي امتداد لسيناريو الكيان الصهيوني الرامي إلى التغطية على جرائمه غير المبررة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.”

ولقت، خلال مراسم تكريم طلبة جامعة “مالك الأشتر” التابعة لوزارة الدفاع، إلى أن “اختيار هذا الوقت لعرض هذه المسرحية يكشف تطلع اسرائيل إلى مآرب خاصة متمثلة في مواكبة السيناريو العدائي لترامب ضد الشعب الإيراني”.

واعتبر حاتمي مزاعم نتنياهو بأنها “عديمة الأساس وخاوية”، وقال إن “إثارة مثل هذه المزاعم لا تنطلي حتى على الجماهير والرأي العام وتكشف عن عجز وتخبط الكيان الصهيوني جراء هزائمه في المنطقة”.

ولفت إلى أن إسرائيل ورئيس وزرائها بعيدون عن العقلانية “إذا ما قررت الجمهورية الإيرانية التعاطي باستراتيجية بعيدا عن استراتيجية ضبط النفس فإن هذا الكيان سيواجه عواقب مفاجئة ومؤلمة”.