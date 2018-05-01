نتنياهو: لا أحد يسعى للحرب مع إيران.. ولكن!

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رده على سؤال عن خوض حرب مع إيران، أن “لا أحد يسعى وراء هذا التطور”.

وقال بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة “سي ان ان” الأميركية إنه “أراد أن يسمع العالم” مزاعمه بأن لديه دليل على برنامج نووي إيراني سري، ولهذا تحدث أمس باللغة الإنجليزية.

لافتا في هذا الصدد “اعتقدت أنه من المهم أن يستمع أكبر جمهور ممكن إلى النتائج المثيرة التي وجدناها”.

ويأتي تصريح نتنياهو اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من كشفه النقاب عما قال إنه دليل على الجهود السرية التي تبذلها طهران على الرغم من الاتفاق متعدد الأطراف (الاتفاق النووي الإيراني) الذي يهدف إلى الحد من برنامجها النووي.

وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل م