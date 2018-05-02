“قمة ترامب وكيم”.. الموعد والمكان خلال 48 ساعة

خلال 48 ساعة سيتم إعلان موعد ومكان القمة التاريخية المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأعلن ترامب، الثلاثاء، أن موعد ومكان القمة التاريخية سيعلنان خلال اليومين المقبلين، مبديا في الوقت نفسه سروره لطرح نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن اسمه لنيل جائزة نوبل للسلام.

وقال ترامب أمام الصحفيين في المكتب البيضاوي “إننا نحضّر للاجتماع في هذا الوقت بالذات، واعتقد أن المكان والموعد سيعلنان في اليومين المقبلين”.

وكان ترامب اقترح الاثنين أن تعقد القمة التاريخية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي في قرية بانمونغوم على الحدود بين الكوريتين، مؤكدا في الوقت نفسه أن سنغافورة تعد يضا مكانا محتملا لاستضافة الحدث التاريخي.

وتكتسب الاستعدادات للقاء ترامب وكيم زخما منذ القمة بين زعيمي الكوريتين قبل أيام، التي تخللها تعهد البلدين بالسعي إلى نزع السلاح النووي بشكل كامل في شبه الجزيرة، والتوصل إلى سلام دائم.

وتقول سيول إن كوريا الشمالية تعهدت إغلاق موقعها للتجارب النووية خلال أسابيع ودعوة خبراء الأسلحة الأميركيين إلى التحقق من إغلاقه.

وكان الإعلان في آذار الماضي عن قمة بين ترامب وكيم أثار مفاجأة كبرى ولم تتسرب بعده سوى تفاصيل محدودة حول مكان وموعد انعقادها.

(سكاي نيوز)