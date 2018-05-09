جيش الاحتلال: عودة الحياة لطبيعتها في الشمال

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، في ختام تقدير الموقف في القيادة الشمالية العسكرية، العودة إلى الوضع الاعتيادي في المستوطنات والتجمعات في هضبة الجولان خاصة فيما يتعلق بالدوام الدراسي وأعمال المزارعين.

وقال الناطق بلسان الجيش، إن الرحلات والجولات ستسير كالمعتاد ولكن بالتنسيق مع الجيش والاجهزة الأمنية الأخرى، مضيفًا أنه سيتم إغلاق عدة مواقع سياحية بشكل محدد.

وكان جيش الاحتلال أصدر تعليماته مساء الثلاثاء، بفتح الملاجئ في ضوء رصد تحركات لقوة من حزب الله والحرس الثوري الإيراني فيما وُصف بإعداد صواريخ موجّهة إلى إسرائيل التي وجهت ضربة لها فدمرتها وألحقت بها خسائر فادحة.