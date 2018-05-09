خامنئي: إيران تريد “ضمانات عملية” من الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي

طلب المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي اليوم الأربعاء من الأوروبيين تقديم “ضمانات عملية” لإيران لكي تواصل التزامها بالاتفاق النووي الموقع في 2015 بعد انسحاب واشنطن منه.

وقال خامنئي خلال خطاب بثه التلفزيون الإيراني ويبدو أنه موجه إلى المدافعين عن الاتفاق ومن بينهم الرئيس حسن روحاني: “يُقال بأنّنا سنواصل مع 3 بلدان أوروبيّة. لستُ واثقاً بهذه البلدان الثلاثة أيضاً إذا أردتم عقد اتفاق فلنحصل على ضمانات عمليّة وإلا فإن هؤلاء سيقومون جميعاً بما فعلته أميركا. إذا لم تتمكّنوا من أخذ ضمانات حتميّة فلن يكون مقدوراً مواصلة السير ضمن الاتفاق النووي”.