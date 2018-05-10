إسرائيل: قاسم سليماني هو من قاد الهجوم على قواعدنا في الجولان

اتهمت إسرائيل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني بأنه دبّر وقاد الهجوم الصاروخي صباح اليوم على قواعد الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن “قاسم سليماني هو من أمر بتنفيذ الهجوم الصاروخي وقاده ولم يحقق غرضه”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي قد أعلن أن فيلق القدس أطلق 20 صاروخا في اتجاه المواقع الأمامية في هضبة الجولان “المحتلة”، واصفا ذلك بأنه عدوان إيراني خطير.

وأفاد بأنه تم اعتراض بعض الصواريخ التي أطلقت من داخل الأراضي السورية، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

المصدر: وكالات