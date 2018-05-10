اختناق طيار مقاتلة تابعة للبحرية الأميركية فوق سوريا

أفادت معلومات صحفية بأن “طيار مقاتلة تابعة للبحرية الأميركية، شعر بنقص في الأوكسجين والاختناق خلال تنفيذه مهمة في سماء ​سوريا​ ما أرغمه على الهبوط الاضطراري”، مشيرةً الى انه “بعد الهبوط في مطار إنجيرليك التركي، لم يتمكن الطيار من مغادرة ال​طائرة​ بنفسه، واكتشف الأطباء الذين هرعوا لمساعدته أعراض نقص الأوكسجين لديه، فيما اضطرت طائرة أخرى في التشكيل الذي كان يضم الطيار المختنق للعودة بشكل اضطراري إلى ​القاعدة​ المذكورة، تفاديا لتعرض طيارها لنفس الحالة”.

كما لفتت الى أن “السبب في اختناق الطيار، يكمن في عطل في منظومة التزويد بالأوكسجين في الطائرة، وأنه تم اكتشاف نفس العطل في المقاتلة الثانية التي هبطت في إنجيرليك”، ذاكراً أن “الحادث وقع في 7 آذار”.