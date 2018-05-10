الأسد يرد على وصف ترامب له بـ”الحيوان”

رد الرئيس السوري بشار الأسد، على وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب له في إحدى التغريدات بـ”الأسد الحيوان”، مؤكدا على أن ترامب يمثل نفسه بصورة عالية الشفافية، على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الأسد مع صحيفة كاثيمرني اليونانية، ونقلتها وكالة الأنباء السورية، تعقيبا على وصف ترامب: “في الحقيقة، عندما تكون في ذلك الموقع، أعني رئيسا لبلد، عليك أولا وقبل كل شيء أن تمثل أخلاق شعبك قبل أن تمثل أخلاقك الخاصة، أنت تمثل بلدك، السؤال هنا، هل تمثل هذه اللغة الثقافة الأميركية؟ ذلك هو السؤال، هذا أمر سيئ للغاية، وأنا لا أعتقد أن هذه اللغة تمثلها، لا أعتقد أن ثمة مجتمعا في العالم يتحدث مثل هذه اللغة”.

وتابع قائلا: “ثانيا، الأمر الجيد جدا في ما يتعلق بترامب هو أنه يعبر عن نفسه بدرجة عالية من الشفافية، أنا شخصيا لا أكترث بهذا الكلام، فأنا أتعامل مع الوضع كسياسي وكرئيس، وليس بشكل شخصي، ما يهمني هو ما يؤثر في بلدي، الحرب، الإرهابيون، والوضع الذي نعيش فيه”.

وفي رد على تكلفة إعادة إعمار سوريا، قال الأسد: “مئات المليارات، مئتا مليار دولار في الحد الأدنى، وفي بعض التقديرات أربعمئة مليار دولار، والسبب في عدم الدقة هو أن بعض المناطق لا تزال تحت سيطرة الإرهابيين، ولذلك لا نستطيع إعطاء تقدير دقيق لهذا الرقم، هذا رقم تقريبي، يزيد أو ينقص”.