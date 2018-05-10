رواية المرصد السوري عن ليلة سوريا: من هنا انطلقت الشرارة!

أطلقت عشرات الصواريخ ليلاً من الأراضي السورية باتجاه الجزء المحتل من قبل اسرائيل في هضبة الجولان، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح الخميس من دون أن يحدد ما اذا كان مقاتلون ايرانيون الجهة المسؤولة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “بعد القصف الأول الإسرائيلي على مدينة البعث (جنوب)، أطلقت عشرات الصواريخ من محافظة القنيطرة وريف دمشق الجنوبي الغربي المحاذي لها على الجزء المحتل من هضبة الجولان، ولا نعرف الجهة التي اطلقتها”.

وكانت إسرائيل اتهمت ايران ببدء التصعيد قبل قصف مواقعها في الجولان المحتل، وردت باستهداف عشرات المواقع العسكرية في سوريا والتي قالت إنها “ايرانية”.

(أ.ف.ب)