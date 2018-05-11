إيران تنفي إطلاق صواريخ من سوريا: إسرائيل تكذب!

نفى نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني أبو الفضل حسن بيغي، أن تكون بلاده هي من نفذت ضربة صاروخية على مواقع في هضبة الجولان، مؤكدا أن الجيش السوري هو من قام بالضربة الصاروخية.

وقال حسن بيغي في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “إيران ليس لها علاقة بالصواريخ التي تم إطلاقها على إسرائيل، ولو كانت إيران من قامت بذلك لأعلنا فورا”.

وأضاف: “عندما تعدى علينا “داعش” وقررنا الرد، قمنا بهجوم صاروخي على مواقع للتنظيم في دير الزور وأعلنا ذلك فورا”.

وحول التصريحات الإسرائيلية بتحميل إيران مسؤولية الضربة الصاروخية على الجولان، وقيامها بتدمير مواقع إيرانية في سوريا، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني: “لا تواجد عسكريًا لإيران في سوريا، ولا قواعد، وإسرائيل تكذب، ومن قام بالضربة أمس هي سوريا، وهو رد على الاعتداءات المتكررة على هذه البلد”.

وتابع: “على إسرائيل أن تعي أن الأوضاع تغيرت ولن يمر اعتداء بدون رد”.