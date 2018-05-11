القوات الاسرائيلية تعتقل شقيق عهد التميمي

غرد حساب عهد التميمي عبر تويتر معلنًا أن القوات الاسرائيلية اعتقلت الشاب وعد التميمي شقيق عهد التميمي، بعد اقتحام منزله في قرية النبي صالح غرب رام الله.

وقال: “لم يكتف الاحتلال باعتقال عهد قبل أشهر.. قوات الاحتلال تعتقل الشاب وعد التميمي (22 عاما) شقيق الأسيرة الطفلة عهد التميمي، بعد اقتحام منزله في قرية النبي صالح غرب رام الله”.