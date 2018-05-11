القوات الاسرائيلية تعتقل شقيق عهد التميمي

غرد حساب عهد التميمي عبر تويتر معلنًا أن القوات الاسرائيلية اعتقلت الشاب وعد التميمي شقيق عهد التميمي، بعد اقتحام منزله في قرية النبي صالح غرب رام الله.
وقال: “لم يكتف الاحتلال باعتقال عهد قبل أشهر.. قوات الاحتلال تعتقل الشاب وعد التميمي (22 عاما) شقيق الأسيرة الطفلة عهد التميمي، بعد اقتحام منزله في قرية النبي صالح غرب رام الله”.
لم يكتف الاحتلال باعتقال عهد قبل أشهر.. قوات الاحتلال تعتقل الشاب #وعد_التميمي (22 عاما) شقيق الأسيرة الطفلة #عهد_التميمي، بعد اقتحام منزله في قرية النبي صالح غرب رام الله.
دعواتكم ودعمكم ومنشن لمنظمات العالم التي تدعي دعم حقوق الانسان و #رتويت_للتغريدة pic.twitter.com/rHmhcMKNmU
— عهد التميمي (@3HDALTMEMY) May 10, 2018
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