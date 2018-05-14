إسرائيل تلقي آلاف المنشورات على قطاع غزة

أفاد مراسلنا في قطاع غزة، بقيام طائرات إسرائيلية تابعة للجيش، بإلقاء آلاف المنشورات الورقية تحذر سكان القطاع من الاقتراب من السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل.

وجاء في المنشور: “جيش الدفاع الإسرائيلي يحذركم من الاقتراب من السياج الفاصل”، متهما حركة “حماس” بالقيام بعمليات تستهدف المواطنين الإسرائيليين والمنشآت الحكومية.

وتوعد المنشور الحركة، قائلا: “الجيش سيعمل بعزم على صد عمليات حماس، وحماية مواطني إسرائيل وسيادتها”.

واتهم المنشور حماس بإخفاء الحقيقة وأنها تخاطر بحياة الفلسطينيين وأموالهم، وتقوم بحفر الأنفاق على حسابهم.