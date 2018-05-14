استشهاد 28 فلسطينياً برصاص الاحتلال على حدود غزة ‎

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نقاط التماس على الحدود مع إسرائيل ارتفع إلى 28 شهيداً

وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاعتداءات الصهيونية منذ صباح اليوم شرق قطاع غزة أدت لاستشهاد 28 فلسطينياً وإصابة أكثر من 1693 آخرين بجروح مختلفة، ولازال عدد منهم مجهول الهوية”.

واشتعلت المواجهات اليوم على الحدود مع إسرائيل قبل ساعات من تدشين سفارة الولايات المتحدة في القدس.

وأغلق جيش الاحتلال الحدود والطرق المؤدية للمستوطنات بعد أنباء عن تسلل عدد من الشبان الفلسطينيين نحو الأراضي المحتلة وهو ما أثار استنفاراً أمنياً كبيراً داخل أجهزة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية.