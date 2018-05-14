بالصورة.. شهيد “من ذوي الاحتياجات الخاصة” في غزة

استشهد المقعد الفلسطيني فادي أبو صلاح الاثنين، ضمن شهداء مليونية العودة في قطاع غزة، ليلحتق بالشهيد القعيد إبراهيم أبو ثريا، والذي استشهد برصاص الاحتلال في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وكان الشهيد فادي أبو صلاح أصيب قبل 10 أعوم في قدمه، مما أدى إلى بترها، ولم تمنعه إصابته من المشاركة في فعاليات مسيرة العودة الكبرى، التي انطلقت في قطاع غزة منذ 30 آذار الماضي، بالتزامن مع ذكري يوم الأرض الفلسطيني.

وكتب فادي قبل استشهاده على صفحته في “فيسبوك”: “اللهم عجل في لقائي، ولا تجعلني عبئا على الدنيا ولا أحدا فيها”.

وتشهد المناطق الشرقية لقطاع غزة فعاليات متصاعدة لمسيرة العودة الكبرى، والتي بلغت ذروتها الاثنين 14 آيار، في زحب جماهير أطلق عليه “مليونية العودة وكسر الحصار”، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ70.