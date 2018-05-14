عباس يُعلن الحداد وإقصاء واشنطن عن دور الوساطة في العملية السلمية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية، وإضراباً عاماً في الذكرى الـ 70 للنكبة الفلسطينية.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن “شعبنا لن يتوقف عن نضاله السلمي الشعبي، وإننا سنستمر في ذلك حتى النصر بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”، مضيفاً أن هذه المناسبة أكثر من مناسبة، مناسبة البؤرة الاستيطانية ومناسبة النكبة التي وقعت على شعبنا الفلسطيني”.

وجدّد التأكيد على أن الولايات المتحدة بنقلها سفارتها إلى القدس “استبعدت نفسها عن العمل السياسي في منطقة الشرق الأوسط واستبعدت نفسها عن الوساطة، وهي لم تعد وسيطاً وإذا كان ولا بد فنحن لن نقبل إلا وساطة دولية تأتي من خلال مؤتمر دولي”.