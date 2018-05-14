هل تُسقط بانستير الروسية طائرة إسرائيلية في المرة القادمة بعد الفشل الحالي؟

أعلن المقاتل في منتصف هضبة الجولان “اننا لن نتخلى عن مراكزنا وسنستمر بحفر الانفاق وشاهد المراسل حوالي 80 رجل الى 100 وهم يحفرون في الأرض نفقا كبيرا مع ترك فواهات مفتوحة منه لاطلاق الصواريخ من هذا النفق وفي المقابل على بعد 4 كلم يراقب الجيش الإسرائيلي تحركات هؤلاء الرجال ومرت طائرتان اسرائيليتان باقصى سرعة فوقهم وهم يحفرون الانفاق .

وقال المقاتل لتايمز البريطانية “ان نتراجع وقد بدأنا معركة تحيري الجولان”، في المقابل هددت إسرائيل انه اذا حصل قصف سوري او إيراني على مراكز الجيش الاسرائيل فستضرب مناطق في كامل محيط دمشق دون ضرب قلب العاصمة دمشق.

لكن المجاهدين العرب وحزب الله والايرانيون يستمرون بسرعة في حفر خنادق عميقة لا تطالها الطائرات بسهولة وهم ينقلون صاروخ وراء صاروخ لانهم غير قادرين على جلب راجمة لان إسرائيل ستضربها لذلك ينقلون الصواريخ على اكتافهم ويضعونها في الخنادق العميقة.

وقد تبين لمراسل التايمز ان الخنادق التي مشى على طولها اصبح فيها مئتي صاروخ كذلك شاهد نفق يمتد من الخندق الى عمق اكثر حيث هنالك غرف موصولة بقساطل مياه كي تسحب الهواء من الخارج الى غرفة تحت الأرض والجيش الاسرائيلي متوتر بسبب ترك هذه العناصر تجمع الصواريخ ويريد ضربها حاليا لكن القيادة الأميركية لم تسمح لاسرائيل بقصفها طالما اناها في الأرض السورية وعندما تقصفها من حق إسرائيل ان ترد وتدمر مراكزها.

لكن إسرائيل قالت انها لنت تكتفي بالرد على مركزها بل على عمق دمشق وحتى أوتوستراد المز الشهير وصولا الى حمص وقد تضرب مصفاة حمص للنفط كمما هدد ضابط إسرائيل كبير قائلا ذلك لصحيفة الغارديان.

الجيش الاسرائيلي يعلن تدميره ثلاث أهم مركبات اطلاق صواريخ وهي بانستير الروسية

أدلى الجيش الإسرائيلي بتفسير لسبب ضربه منظومة “بانتسير” المدفعية الصاروخية التابعة للجيش السوري خلال هجمات الخميس الماضي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة تاس الروسية أمس السبت، إن “المنظومة التي استهدفها سلاح الجو الإسرائيلي، كانت تطلق صواريخ على طائرات إسرائيلية بهدف إسقاطها”، مضيفا أن “جيش الدفاع سيواصل العمل ضد أي جهة تحاول إلحاق الضرر بدولة إسرائيل وسكانها”.

ورفض المتحدث الإفصاح عن الطريقة التي حدد بها الجيش أن الآلة المستهدفة كانت “بانتسير” بالذات، كما رفض الحديث عن نوع الصاروخ الذي أصاب المنظومة روسية الصنع.

وفي وقت سابق، حلّل خبراء عسكريون روس أسباب محتملة لعجز “بانتسير” عن صد القذيفة الإسرائيلية، مشيرين إلى أخطاء تكتيكية ولوجستية قد ارتكبها أفراد الجيش السوري المستخدمين للمنظومة.