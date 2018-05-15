تركيا تطرد السفير الاسرائيلي وتل أبيب ترد بالمثل

طلبت تركيا الثلاثاء من السفير الاسرائيلي في انقرة مغادرة البلاد موقتا احتجاجا على مقتل عشرات الفلسطينيين الاثنين برصاص الجنود الاسرائيليين في قطاع غزة، وفق ما افاد مسؤول تركي.

وقال مسؤول في الخارجية التركية غداة قرار انقرة استدعاء سفيرها في تل ابيب للتشاور انه تم استدعاء السفير ايتان نائيه وطلب منه “العودة الى بلاده لفترة معينة”.

ورداً على تركيا، أعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية الثلاثاء في بيان ان القنصل التركي العام استدعي الى رئيس التشريفات في الوزارة و”طلب منه المغادرة الى بلاده لوقت ما من اجل التشاور”.

وشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما لاذعاً الثلاثاء على رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو قائلا انه يقود “دولة عنصرية” ويداه ملطختان بالدم الفلسطيني، غداة مقتل 61 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي في المنطقة الحدودية في غزة منذ الاثنين الى جانب اكثر من 2400 جريح.