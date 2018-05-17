السعودية تصنف 10 من قيادات حزب الله اللبناني في قائمة الإرهاب

أدرجت رئاسة أمن الدولة في السعودية 10 من قياديي “حزب الله” اللبناني في قائمتها للإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن رئاسة أمن الدولة قولها في بيان: “تصنف المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة عشرة أسماء منهم خمسة أعضاء تابعون لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب”.

وذكر البيان أسماء القيادات المستهدفة في التصنيف وهم: “السيّد حسن نصر الله، والشيخ نعيم قاسم، والشيخ محمد يزبك، وحسين خليل، والسيّد إبراهيم أمين السيد”.

وأضاف البيان: “وخمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله وهم كل من طلال حميه، وعلي يوسف شراره، ومجموعة سبيكترم، (الطيف) وحسن إبراهيمي، وشركة ماهر للتجارة والمقاولات”.