بعد خمس سنوات … إعادة فتح طريق دمشق – حمص

بعد إغلاق دام خمس سنوات، أعلن في دمشق عن افتتاح الطريق الدولي السريع بين مدينتي دمشق وحمص، ليكون متاحا للاستخدام العام بعد أعوام الحرب ومن ثم الصيانة وإعادة البناء.

وكان الطريق السريع الذي يربط المدينتين خارج الخدمة منذ عام 2013، بسبب حالة عدم الاستقرار التي عاشتها البلاد، والمواجهات بين الجيش السوري والجماعات المتشددة، التي كان قناصوها يستهدفون المركبات ومستخدمي هذا الطريق، وفقا لما ذكرته الوكالة السورية للأنباء.

وقد تعرض الطريق لأضرار جسيمة استدعت عمليات الصيانة وإعادة البناء.

ويربط هذا الطريق العاصمة السورية بمناطق وسط وشمال البلاد، ويعتبر واحدا من أهم الطرقات الحيوية في سوريا.