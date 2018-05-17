خطة عربية لمواجهة نقل السفارة الأميركية

أعد مجلس الجامعة العربية الذي التأم على مستوى المندوبين، في القاهرة أمس، مشروع قرار ليبت فيه وزراء الخارجية خلال اجتماعهم الذي دعت لانعقاده السعودية اليوم الخميس.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع «ليس هدفه فقط إدانة ما حدث في القدس وقطاع غزة، وإنما الاتفاق على تحرك عربي سريع لمنع نقل مزيد من السفارات إلى القدس ومطالبة الولايات المتحدة وكل دول العالم الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مقابل الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لدولة إسرائيل والطلب من الإدارة الأميركية تحديد ما لديها من خيارات وخطة لتحقيق السلام العادل والشامل».

وتابعت المصادر أن مشروع القرار سيدعو «المؤسسات الدولية للحصول على دعم وتأييد لقرار الجمعية العامة السابق للأمم المتحدة ببطلان القرار الأميركي بنقل السفارة إلى القدس والمطالبة بلجنة دولية تحقق فيما تعرض له قطاع غزة من مجزرة عشية ويوم احتفالية نقل السفارة الأميركية والمطالبة بحماية دولية للشعب الفلسطيني».

في غضون ذلك، استدعت السلطة الفلسطينية، أمس، سفراء رومانيا وجمهورية التشيك والمجر والنمسا للتشاور، إثر مشاركتهم في الاحتفال الذي أقامته الخارجية الإسرائيلية في 13 من الشهر الحالي بمناسبة نقل السفارة الأميركية.

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية مشاركة تلك الدول في الاحتفال بأنها «مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة الكثيرة التي تؤكد أن مدينة القدس أرض محتلة وتمنع الدول من نقل سفاراتها إليها».