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تحطم طائرة ركاب في كوبا على متنها 100 شخص

منذ 1 دقيقة
وكالات

أعلنت قناة “Telemundo” نقلا عن الإعلام الكوبي، اليوم الجمعة، عن تحطم طائرة ركاب من نوع بوينغ 737 التابعة لشركة الطيران “كوبانا دي افياسيون” وعلى متنها 100 راكب.

وتحطمت الطائرة المتجهة من هافانا إلى هولغوين بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار هافانا.