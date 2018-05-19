بالفيديو.. “لحظات صادمة” لسقوط الطائرة الكوبية وانفجارها

أظهر تسجيل مصور، اليوم السبت، لحظة سقوط طائرة ركاب كوبية وارتطامها في الأرض في العاصمة هافانا، إذ قتل 107 من أصل 110 ركاب كانوا على متنها، ونجا 3 آخرون لكنهم أصيبوا بجروح بالغة.

وتصاعدت ألسنة اللهب ودخان أسود كثيف عقب سقوط الطائرة، التي تناثر حطامها على مساحة شاسعة على بعد 200 متر فقط من المناطق المأهولة.

وبث التلفزيون الحكومي مشاهد لأفراد الإنقاذ وهم يخلون من موقع الكارثة ركابا ثيابهم ممزقة ومدماة، فيما هرع العديد من الأطباء إلى مكان الكارثة تطوعا لمساندة المسعفين.

الطائرة المنكوبة هي من طراز بوينغ 737-201، ومملوكة لشركة “غلوبل إير” المكسيكية المعروفة أيضا باسم “إيرولينياس داموخ”، وكانت تستأجرها شركة الطيران الكوبية الحكومية “كوبانا دي أفياثيون”.

وأقلعت الطائرة في رحلة من هافانا إلى هولغوين (670 كلم شرق العاصمة) وعلى متنها 104 ركاب، بالإضافة إلى طاقم من 6 أفراد مكسيكيين، هم الطيار ومساعده وفني و3 مضيفات.

وما إن أقلعت الطائرة من المدرج، سقطت في حقل للبطاطا قريب من المطار، وتحطمت بالكامل واشتعلت فيها النيران.

واستحدثت السلطات خطا ساخنا للرد على استفسارات أقارب الركاب والطاقم، وأعلنت الحداد الوطني يومي السبت والأحد، في حين تقاطرت رسائل التعازي من العالم أجمع.

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