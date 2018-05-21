بالتفصيل.. تكاليف حفل زفاف الأمير هاري

أحصت مجلة “Bridebook” المتخصصة في حفلات الزفاف بالتفصيل تكلفة العرس الملكي البريطاني الذي جرى أمس، وتوصلت إلى أنه أنفق على مراسم الزواج ما يقارب 32 مليون جنية استرليني.

وأشارت المجلة إلى أن متوسط تكلفة زفاف العرس العادي تبلغ حوالي 18 ألف جنيه استرليني، إلا أن الزوجين الملكيين بطبيعة الحال مكانهما خارج هذه الخانة، ولذلك “يمكننا القول على وجه اليقين إنهما سيضيفان بضعة أصفار أخرى إلى حسابهم”.

وفصّل صحفيو هذه المجلة المتخصصة في خدمات الأعراس التكلفة التقريبية لزفاف الأمير هاري وميغان ماركل، وعلى سبيل المثال المبلغ الأكبر أنفق على الأمن وقدره 30 مليون جنيه استرليني.

أما تكلفة خدمات تنظيم حفل الزفاف فتقدر بنحو 385 ألف جنيه، في حين كلفت الموسيقى المصاحبة 300 ألف جنيه، وشهر العسل 160 ألفا، وخدمات الزهور 110 آلاف جنيه استرليني.

المصورون الذين قاموا بتوثيق هذا العرس بالصورة الثابتة والمتحركة، قدرت أتعابهم بنحو 17 ألف جنيه، في حين بلغت المآدب التي أقيمت على شرف المدعويين 286 ألف جنيه استرليني.

وعلى حدة، كلّفت كعكة العرس التي حُضرت من الموز والفواكه والثمار الطازجة 50 ألف جنيه استرليني.

وأسند الصحفيون المتخصصون 300 ألف جنيه ثمنا للباس العروس.

وحسبت المجلة قائمة طويلة من التكاليف المتوقعة، وبلغ إجمالي ما أنفق وفق تقديرات الصحفيين، 13 ملونا و873963 جنيه استرليني.